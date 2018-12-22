PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemesseniz Osmanlı geri döner'

Eli kanlı terör örgütü PKK, ABD'nin bölgeden çekilme kararıyla yok olma korkusuna kapıldı. Özellikle, Türkiye'nin bölgede başlatacağı olası bir operasyon ihtimalleri kuvvetlenirken, teröristler, halkı korkutmak için bildiriler dağıtıyor.

Bildiride korku aracı olarak kullanılan unsur ise bölgeyi, yüzlerce yıl boyunca yüksek refah ile yöneten Büyük Osmanlı İmparatorluğu...

"Bizi desteklemezseniz Osmanlılar geri döner"

PKK'nın bölge halkına dağıttığı bildiride, "Eğer bizi desteklemezseniz Osmanlı Devleti geri döner." yazıldı. Bu bildiriyi, kendilerinin desteklenmesi için bir kara propoganda aracı olarak kullanan terör örgütü, halkı paniğe sevk ederek destek almayı bekliyor.

ÖSO'dan 'PKK'nın sonu gelecek' bildirisi

PKK'nın bildirisinden hemen önce deÖzgür Suriye Ordusu (ÖSO), bölge halkına, "PKK'nın sonu gelecek bizimle olun" mesjaları veren bildiriler dağıtmış, bunun üzerine de bölgenin şeyhleri, olası bir oeprasyon konusunda topraklarını geri alabilmek için ÖSO'ya destek mesajları vermişti.