24 saat süre verilmişti! PKK'ya yakınlığıyla bilinen parti kapatıldı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin ikinci büyük şehri Süleymaniye’de terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen Kürdistan Özgür Toplum Hareketi bürolarına verilen 24 saatlik sürenin ardından ofisler kapatıldı.29 Kasım 2018 Perşembe 11:32
Süleymaniye Emniyet Müdürlüğü, PKK'ya yakınlığıyla bilinen Kürdistan Özgür Toplum Hareketi'nin Köysancak, Ranye ve Kaledize kentlerindeki tüm ofislerini kapattı.
24 saat süre verilmişti
Süleymaniye kentindeki güvenlik güçleri, söz konusu partinin boşaltılması için verdiği 24 saatlik sürenin bitmesinin ardından binaları kapattı.
Öte yandan Irak genelinde tescil edilen ve PKK’nın siyasi kanadı olarak bilinen Kürdistan Özgür Toplum Hareketi 2014 yılında Süleymaniye kentinde kurulmuştu.
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