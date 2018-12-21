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Türkiye'nin geleceğini duyan aşiretler PKK'ya karşı toplandı!

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyeceğini açıklaması ve ABD’nin Suriye'den çekilme kararı almasından sonra neye uğradığını şaşıran YPG/PKK’ya Suriyeli aşiretlerden de kötü haber geldi. Suriye’deki Arap, Türkmen ve Kürt aşiretleri Türkiye’nin yapacağı harekat öncesi PKK’ya karşı Azez kentinde bir toplantı düzenledi. Toplantıda PKK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye topraklarındaki faaliyetlerinin akamete uğratılmasının hedeflendiği vurgulandı.

21 Aralık 2018 Cuma 15:04
Türkiye'nin geleceğini duyan aşiretler PKK'ya karşı toplandı!

Suriye’nin kuzeyini ABD’nin desteğiyle işgal eden YPG/PKK terör örgütüne karşı Suriye’deki aşiretler bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyeceğini açıklamasının ardından ABD de Suriye’den çekileceğini duyurmuştu.

PKK’ya bir darbe daha!

TSK ve ÖSO’nun düzenleyeceği harekat öncesi büyük panik yaşayan terör örgütüne bir darbe de Suriyeli aşiretlerden geldi. Suriye'nin Azez kentinde, Arap, Türkmen ve Kürt aşiretleri PKK’ya karşı toplandı. Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, bugünkü kongrede 150 aşireti kurumsal bir çatı altında toplamayı hedefliyor. Toplantıdan önemli kararların çıkabileceği belirtiliyor.

Hedef: PKK’nın faaliyetlerini akamete uğratmak

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 400 kişilik genel kurucu heyetin, Suriye'nin farklı illerinden temsilcilerin katılımıyla bugün Azez'de bir araya geleceği belirtilmişti.

Açıklamada, "Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi, Suriye sahasında aşiretlerden ve Suriye'nin tüm vilayetlerinden temsilcilerden müteşşekkil kurumsal bir siyasi ve/veya askeri güç oluştururak, Fırat Nehri'nin doğusu başta olmak üzere PKK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye sahasındaki faaliyetlerini akamete uğratmayı, toprakların asıl sahiplerince yönetilmesini sağlamayı ve Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olmayı temel amaç olarak kabul etmektedir" denildi.

ABD Suriye’den çekilme kararı almıştı

Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen terör örgütü YPG’nin Suriye uzantısı PKK’ya verdiği desteği kesmeyen ABD’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleneceğini açıklamasının ardından sürpriz bir hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, "Suriye’de DEAŞ’ı yendik, orada tek bulunma gerekçemdi" tweet’i attı. Trump’ın ardından Beyaz Saray da Suriye’den asker çekmeye başladıklarını duyurdu.

ABD’li kaynaklar Trump’ın çekilme kararını 14 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesinin ardından aldığını belirtti.

PKK artık yalnız!

Suriye iç savaşından bu yana ABD ve koalisyon güçlerinin desteğiyle DEAŞ’la mücadele adı altında işgal hareketini genişleden PKK-YPG Suriye’de çok sayıda kenti kontrol altına aldı. Türkiye’nin sınırları boyunca kurulacak olan terör koridoru ile Akdeniz’de ulaşmaya çalışan PKK-YPG’nin önü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla kesildi.

Türkiye, tüm çabalarına rağmen YPG’ye verdiği desteği kesmeyen ABD’ye rağmen Fırat’ın doğusuna operason kararı aldı. Bugüne kadar ABD’nin himayesi altında Suriye’de faaliyet gösteren PKK-YPG Trump’ın çekilme kararı almasıyla birlikte şok oldu. Türkiye’nin bölgeye geleceğini duyan Arap, Türkmen ve Kürt aşiretler de PKK zulmüne karşı harekete geçti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 15:04
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YORUM YAZ

  • islamislam29 dk önce
    anayasaya tc devletinin dini islamdır diğer inançlara ve dinlere de eşit mesafede saygı gösterilir vs. gibi ibareler eklense nolur? şimdi bu anayasaya konmayacak ne zaman konacak? kendilerini hacı gibi göstermeye çalışan chpliler mi hayır diyecek? kim karşı çıkacak buna?

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