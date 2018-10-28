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Terör örgütü PKK'ya silah ve mühimmat ele geçirildi

Oğul köyü kırsalında 7 antitank roketi, 16 el bombası, piyade tüfekleri ile mühimmat bulundu

28 Ekim 2018 Pazar 17:58
Terör örgütü PKK'ya silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de, teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Merkez Oğul köyü kırsalında 27 Ekim'de arama tarama faaliyeti icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 90 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 60 M-16 piyade tüfeği fişeği, 7 antitank roketi, 6 sevk fişeği, 16 el bombası, 22 el bombası fünyesi ve uyku tulumu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 17:58
  1. Hakkari
  2. Oğul köyü
  3. bölücü terör örgütü PKK/KCK

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