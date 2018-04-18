PKK'ya seslendi: Sınırımızdan çekilin

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, yaptığı yazılı açıklamada sivillerin can ve mal güvenliğini korumak için terör örgütü PKK’nın sınır bölgelerini terk etmesini istedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, daha önce de PKK'nın Sincar ve Kandil bölgesinden çekilmesini istemişti ancak terör örgütünden herhangi bir cevap gelmemişti.