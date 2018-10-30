PKK'ya sesi çıkmaz, Cumhuriyet kutlamalarında ön safta: Canan Kaftancıoğlu!

CHP örgütleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi. CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da pankart ve dövizlerin yanında yürüyüşe ön saflarda katıldı.

Cumhuriyet düşmanlarına tepkisi yok!

BDP tabanı ile kültürel, siyasi ve sosyal akrabalıkları olduğunu açıklayan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'yı hiçbir zaman karşısına almadı.

CHP ikiyüzlülüğü

Ağustos ayında bir asker eşi ve 11 aylık bebeği Hakkari'de şehit etdildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, PKK'ya tek bir çift söz söylemedi.

Tarihler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gösterdiğinde ise CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Yürüyüşü'nde ön saflarda boy gösterdi. Bu tutum “CHP ikiyüzlülüğü” şeklinde yorumlandı.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganından rahatsızdı

Kaftancıoğlu kocasının 7 dakika bir porsiyon domuz etini yediğini belirttiği Twitter paylaşımları ile gündeme gelmişti. Çok konuşulan tweetleri ile bilinen Kaftancıoğlu, yaptığı paylaşımlarında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganından rahatsız olduğunu belirtmiş ve 1915 yılında gerçekleşen Ermeni tehcirini "soykırım" olarak değerlendirmişti.