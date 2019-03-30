PKK'ya 'Pençe' operasyonu TSK Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın elebaşlarına ait karargah, barınak ve sığınaklara operasyon gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak kuzeyinde PKK terör örgütü elebaşlarına ait hedefler ile eylem hazırlığı içindeki teröristlere karşı hava harekatı düzenlendi. Açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Irak kuzeyi Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sınır birliklerimize eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak vurulmuştur" ifadesine yer verildi.

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