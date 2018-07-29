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PKK'ya karşı farklı taktik! Küçük üsler kurulacak

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları etkili bir şekilde aralıksız olarak sürdüren TSK, girdiği bölgelerde artık küçük üsler kurarak etkisini daha da artıracak.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:44
PKK'ya karşı farklı taktik! Küçük üsler kurulacak

Daha öncekilerden farklı olarak, ‘gir ve kal’ yöntemiyle bölgede ele geçirdiği yerlerde 15 ile 20 arası üs kuran TSK, karadan ve havadan harekâtı sürdürürken, buralarda tahkimatı da ciddi olarak yoğunlaştırdı. Son dönemde bölgeye iş araçlarıyla birlikte çok sayıda inşaat malzemesi gönderilmesi dikkat çekti. İş araçları çetin doğa koşullarının bulunduğu yerlerde daha rahat ulaşım sağlanması için yollar açarken, inşaat malzemeleri de elverişli hava koşulları fırsat bilinerek üs bölgelerinde askerin barınması için küçük çaplı kışlalar kurulmasında kullanılıyor. Bu küçük kışlaların içlerinin çoğunlukla hemen her türlü imkânı sunan prefabrik özellikte oldukları öğrenildi. Güvenlik kaynakları Kuzey Irak içinde 25-30 kilometre kadar derinliğe inen TSK unsurlarının, Kandil ile Türkiye sınırı arasında sızmalara karşı tam güvenlik sağlamada kararlı olduklarını söyledi. (Hürriyet)

KANDİL VE ZAP’A HAVA HAREKÂTI

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının Kuzey Irak’ta PKK kamplarına yönelik hava taarruzları da devam ediyor. Kandil ve Zap bölgelerinde insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği hedefler önceki gün yoğun şekilde bombalandı. TSK, resmi Twitter hesabından her iki bölgede PKK’ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınakların hava harekâtlarıyla vurularak imha edildiğini duyurdu. TSK’nın bu hafta sadece Kuzey Irak’ta PKK kamplarına yönelik hava harekâtlarında yaklaşık 20 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendiriliyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 11:44
  1. Türk Hava Kuvvetleri
  2. Kuzey Irak
  3. PKK
  4. Kandil
  5. Zap
  6. TSK

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