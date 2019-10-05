Kuzey Irak'a hava harekatı! Avaşin, Zap ve Gara'da 17 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılanaçıklamaya göre, "Avaşin, Zap ve gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51'e yükseldi" denildi.05 Ekim 2019 Cumartesi 09:55
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Avaşin, Zap ve gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51'e yükseldi" denildi.
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