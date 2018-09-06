Ağrı ve Mardin'de PKK'ya hava harekatı! 4 terörist öldürüldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Ağrı Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde dün Ağrı Dağı bölgesinde, hava destekli operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.



Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında da 2 terörist etkisiz hale getirildi.