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Ağrı ve Mardin'de PKK'ya hava harekatı! 4 terörist öldürüldü

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi ile Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında 4 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:58
Ağrı ve Mardin'de PKK'ya hava harekatı! 4 terörist öldürüldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Ağrı Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde dün Ağrı Dağı bölgesinde, hava destekli operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında da 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 09:58
  1. Mardin
  2. Ağrı
  3. Ağrı Dağı
  4. PKK
  5. İl Jandarma Komutanlığı

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