Ağrı ve Mardin'de PKK'ya hava harekatı! 4 terörist öldürüldü
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi ile Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında 4 teröristin öldürüldüğü bildirildi.06 Eylül 2018 Perşembe 09:58
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Ağrı Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde dün Ağrı Dağı bölgesinde, hava destekli operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında da 2 terörist etkisiz hale getirildi.
YORUM YAZ