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PKK'ya geniş çaplı operasyon! 14 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucu 12'si kadın 14 kişi gözaltına alındı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 19:27
PKK'ya geniş çaplı operasyon! 14 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsal alandaki kadın yapılanmasına bağlı Demokratik Özgür Kadın Hareketi'ne yönelik İstanbul’un Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Küçükçekmece ve Sarıyer ilçeleri ile Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Tunceli ve Şırnak illerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 12 kadını gözaltına aldı.

Ayrıca, 1 Mayıs'ta Ümraniye'de ses bombası atan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda ise 2 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 19:27
  1. Şırnak
  2. Tunceli
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Diyarbakır
  6. Bursa
  7. istanbul
  8. PKK
  9. operasyon
  10. istanbul emniyet müdürlüğü

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