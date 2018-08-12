PKK'ya darbe: Kayıp başvurusundan sonra kıskıvrak yakalandılar

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya büyük bir darbe daha indirdi. Ekipler, hakkında kayıp başvurusu yapılan M.M.D. isimli şüphelinin terör bağlantısını tespit etti. PKK’lı olduğu öğrenilen teröristin yakalanması için çalışma başlatan polis, M.M.D’nin kırsalda örgütün kamplarına gitmek için İstanbul’da gizlendiğini tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda M.M.D. yakalandı. PKK’lıyı sorgulayan ekipler, operasyonu genişleterek örgütün ‘yargı hücresi’ne ulaştı.



İz takibi yapan polisin ikinci operasyonunda, PKK’nın sözde ‘yargılama birimi’ olan Barış ve Adalet Komisyonu İl Sözcüsü A.E’nin saklandığı hücre evi basıldı. Üst düzey PKK’lı A.E. ile ona yardım eden 7 zanlı kıskıvrak yakalandı.



Yeni Şafak'tan Hamdi Koçoğlu'nun haberine göre; A.E’nin faaliyetlerini deşifre eden polis, teröristin PKK’nın bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına eylemler organize eden isim olduğunu tespit etti. Diğer 7 PKK’lının ise örgütün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde faaliyet göstererek, A.E’ye yardım ve yataklık yaptığı anlaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i emniyet sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.