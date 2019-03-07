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PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 120 kilogram amonyum nitratla hazırlanan patlayıcı ile 213 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 10:25
PKK’ya büyük darbe

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 120 kilogram amonyum nitratla hazırlanan patlayıcı ile 213 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

 

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca, Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 4 Mart 2019 Salı günü saat 23.00’dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-117 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-2 operasyonunun, 6 Mart 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, Lice ilçesi Ortaç köyü kırsalında, 3 farklı noktada 120 metre çoklu bakır kablo ile birbirine irtibatlı, 5 adet 12 kilogramlık tüplerden oluşan, 120 kilogram ağırlığında amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmeyi müteakip, patlayıcı madde tespit ve imha timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Lice ilçesi Yalaza ve Bağlan köyleri mülki sınırları içerisinde doğal mağaralar içerisine gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 2 adet jelikan bidon içerisinde 138 kilogram toz, 75 kilogram kubar olmak üzere toplam 213 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Operasyon bölgesi içerisindeki 4 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde, Lice ilçesi Çavundur köyünde ikamet eden hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan aranma kaydı bulunan S.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon alanında bulunan 124 şahıs ve 15 araç kontrol edilmiş, 2 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:25
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