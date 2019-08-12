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Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:48
Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi!

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:48
  1. Hakkari
  2. Yüksekova
  3. PKK

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