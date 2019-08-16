Hakkari'de 2 terörist öldürüldü Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist öldürüldü.

Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Merkez ilçesi, Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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