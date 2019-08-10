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Pençe Harekeâtında 6 terörist daha öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 PKK'lı hain daha öldürüldü.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:57
Pençe Harekeâtında 6 terörist daha öldürüldü

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, 6 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatlarında 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:57
  1. Pençe Harekatıyla
  2. PKK
  3. Haftanin
  4. Milli Savunma Bakanlığı

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