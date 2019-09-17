PKK'ya bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.
17 Eylül 2019 Salı 09:24
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