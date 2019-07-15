Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! 8 terörist öldürüldü Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kuzey Irak'taki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatıyla bölücü terör örgütüPKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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