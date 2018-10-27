Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! 6 isim paketlendi

Van'ın Saray ve Başkale ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı ve terör örgütüne eleman temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Saray ve Başkale'de düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı. Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadele aralıksız devam edecek.