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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! 6 isim paketlendi

Son dönemlerde ağır darbeler alan terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:50
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! 6 isim paketlendi

Van'ın Saray ve Başkale ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı ve terör örgütüne eleman temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 

Saray ve Başkale'de düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı. Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadele aralıksız devam edecek. 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 11:50
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  5. KCK
  6. Saray
  7. Başkale

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