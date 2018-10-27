Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! 6 isim paketlendi
Son dönemlerde ağır darbeler alan terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.27 Ekim 2018 Cumartesi 11:50
Van'ın Saray ve Başkale ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı ve terör örgütüne eleman temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Saray ve Başkale'de düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı. Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadele aralıksız devam edecek.
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