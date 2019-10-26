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Van'da PKK operasyonu! Çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda iki el yapımı patlayıcı düzeneği, 15 el bombası, 73 kilo amonyum nitrat ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:32
Van'da PKK operasyonu! Çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.

73 kilogram amonyum nitrat bulundu

İlçenin Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında gerçekleştirilen Kıran- Şehit Uzman Jandarma 4 Kademeli Çavuş Emrah Ceylan Operasyonu'nda, iki el yapımı patlayıcı düzeneği, 15 el bombası, 73 kilo amonyum nitrat ve çok miktarda mühimmat bulundu.

Malzemeler olay yerinde imha edildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:32
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