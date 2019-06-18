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PKK'ya ait mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar hava harekatıyla vuruldu

18 Haziran 2019 Salı 13:13
PKK'ya ait mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar hava harekatıyla vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:13
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