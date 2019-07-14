PKK'ya ait hedefler, ATAK Helikopteri tarafından vuruldu
Pençe-2 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedefler, yerli üretim ATAK taarruz helikopteri ile vuruldu.14 Temmuz 2019 Pazar 18:30
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedeflerin havadan destekle ATAK taarruz helikopteri tarafından vurulduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı’na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerimiz tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerini imha etti." açıklamasını yaptı.
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