PKK'ya ait hedefler, ATAK Helikopteri tarafından vuruldu Pençe-2 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedefler, yerli üretim ATAK taarruz helikopteri ile vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedeflerin havadan destekle ATAK taarruz helikopteri tarafından vurulduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı’na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerimiz tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerini imha etti." açıklamasını yaptı.

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