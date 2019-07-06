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Pençe Harekatı'nda PKK mühimmatları imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara ve mühimmatların imha edilmeye devam edildiğini açıkladı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:57
Pençe Harekatı'nda PKK mühimmatları imha edildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son olarak tespit edilen bazı sığınaklarda; 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 300 adet 5,56 mm piyade tüfeği mermisi, 2 adet el bombası, 2 adet 107 mm'lik ÇNRA mühimmatı, 1 çuval demir misket, 60 adet pil, El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi" denildi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:57
  1. Pençe Harekatı
  2. PKK mühimmatları
  3. Terörle Mücadele

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