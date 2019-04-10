Şırnak'ta PKK'ya ait bomba düzeneği bulundu! Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın bombalı saldırılarda kullanacağı tahmin edilen 30 kg alüminyum tozu ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 30 kilogram alüminyum tozu ve patlayıcı düzenekleri bulundu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Korucu köyünde PKK'lı teröristlerin çanta içerisinde el yapımı patlayıcı saklandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Kurumcu Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Bomba arama köpeklerinin katıldığı arazi aramasında güvenlik güçleri PKK'lı teröristlerin taş yığınları arasında gizlediği iki sırt çantası tespit etti. Çantalarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 30 kilogram alüminyum tozu, 10 fünye, 3 elektronik devre kartı ve 50 metre fitil buldu. Patlayıcı malzemeleri bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak imha edildi.

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