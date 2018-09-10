PKK'ya ağır darbe! 2'si üst düzey 35 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonlarında bir haftada 2'si sözde üst düzey 35 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığınca, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 445, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 307, düzensiz göçle mücadele kapsamında 101 kişinin bir haftada gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 35 (13 Ölü, 13 Sağ/Yaralı, 9 Teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca; 30 Temmuz 2018 tarihinde Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin “Sözde Dersim Saha Sorumlusu” olan ve kırmızı kategoride aranan Çetin Kombat (K) Musa Çetiner olduğu tespit edilmiştir.

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.283 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 445 Terör (PKK/KCK 145, SOL 7, DEAŞ 54, FETÖ/PDY 239), 4.307 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 101 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.853 kişi gözaltına alınmıştır.

Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı aranan teröristler listesinde bulunan; gri kategoride aranan; Brüks Belati (K) Ömer Erdemir (Hakkâri–ölü), gri kategoride aranan; Nurettin Canan (Hakkâri–sağ) adlı teröristlerin de bulunduğu 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 35 (13 ölü, 13 sağ/yaralı, 9 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

8 sığınak / barınak / mağara (Siirt 3, Adıyaman 1, Gümüşhane 1, Şırnak 1, Tunceli 1, Hakkâri 1) kullanılamaz hale getirilmiştir.

19 ağır ve uzun namlulu (1 Füze/Roketatar, 1 M-16, 17 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 21 silah,

17 adet El Bombası,

2.675 kg patlayıcı madde,

6 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

563 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 3.176 OPERASYONDA;

1.136 kg Esrar,

280 kg Eroin,

1.3 kg Sentetik Kannabinoid,

6 kg Metamfetamin,

22.520 adet Ectasy,

1.261 adet Captagon,

1.331 adet Sentetik Ecza,

248.754 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca;

Ayrıca; 458.538 paket Kaçak Sigara,

40.317 lt Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 4.307 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 433 şüpheli gözaltına alınmıştır. 168 kg Esrar, 6 kg Eroin, 1.2 kg Sentetik Kannabinoid, 0.2 kg Kokain, 0.3 kg Metamfetamin, 3.277 adet Ectasy, 1.111 adet Captagon, 1.248 adet Sentetik Ecza, 4.153 kök Kenevir ve 31 adet tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 467 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 226 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;

704’ü denizlerde olmak üzere toplam 7.818 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 150 organizatör gözaltına alınmıştır."