PKK 35 yılın en büyük kâbusunu yaşıyor! Darbe üstüne darbe vuruluyor

Terör örgütü PKK'ya Nisan ve Mayıs ayında yapılan operasyonlarda, 'Aranan Teröristler' listesinden kırmızı, turuncu, yeşil ve gri kategorideki 60 terörist öldürüldü. Operasyonların ardından PKK'nın sivilleri hedef alması TSK, Emniyet, Jandarma ve MİT'i harekete geçirdi. Örgüte Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta da büyük darbe vuruldu. Doğu ve Güneydoğuda örgüte hem personel hem de lojistik kaybı yaşatan güvenlik güçleri, yurt dışı operasyonlarla da birçok elebaşını etkisiz hale getirdi.

HAZİRAN'DA BÜYÜK TEMİZLİK

Haziran boyu yürütülen operasyonlarda 300 terörist etkisiz hale getirildi.

* Gri listede yer alan PKK'lı Erkan Ordu ve Ramazan Yasugey öldürüldü. Söz konusu terörist grubun, 21 Nisan 2018'de Tunceli-Pülümür karayolunda yol yapım çalışmasında görevli iş makinesi operatörü Mehmet Özdemir'i şehit eden grup olduğu kaydedildi.

* Tunceli kırsalında PKK'nın sözde Doğu Merkez Gücü Sorumlusu "Kurtay Rojova" kod adlı Suriye uyruklu Kaniar Müslim etkisiz hale getirildi.

* 12 Haziran'da Kandil'e yapılan bombardımanda 26 terörist etkisiz hale getirildi. Aynı gün Tunceli kırsalında da 3 yıl önce Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’i şehit eden gri listedeki terörist "Ferhat Dersim" kod adlı Ertan Erol öldürüldü.

* Diyarbakır Lice'de teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, biri örgütün sözde Amed Eyaleti bölge sorumlusu Mazlum Akdağ olmak üzere 3 teröristi imha etti.

* Gri listede yer alan 'Hamza' kod adlı Ahmet Taşçı yanındaki 5 teröristle birlikte Irak'ın kuzeyinde SİHA'larla vurularak öldürüldü.

Kırmızı listedeki Sefer Açar, Bitlis’te öldürüldü.

Şehitlerin intikamı alındı

Temmuz ayında PKK’ya ağır darbe vuruldu. Kırmızı kategoride aranan terörist ‘Welat Gever’ kod adlı Sefer Açar, Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit Köyü bölgesinde öldürüldü. PKK/KCK terör örgütünün Sözde Garzan Eyaleti sorumlusu olan Sefer Açar ile birlikte hücresinden 10 terörist de etkisiz hale getirildi. Sefer Açar, 1998 yılında Irak’ın kuzeyindeki operasyonda Skorsky tipi Jandarma helikopterinin düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olarak 18 ayrı suçtan aranıyordu.

SİHA'LARDAN NOKTA ATIŞI

PKK'ya yönelik Temmuz ayında düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda da 290 terörist etkisiz hale getirildi.

* PKK'nın lojistik sorumlusu "Delil Karakoçan" kod adlı Hasan Çakmak, istihbarat çalışmaları sonrasında 13 Temmuz'da Kuzey Irak'ta öldürüldü. Teröristler, silah, mühimmat ve uyuşturucu alışverişi esnasında SİHA destekli hava harekatıyla öldürüldü.

* Turuncu listedeki Kato bölge sorumlusu "Roni" kod adlı Gazi Bahadır, yanındaki 3 PKK'lı ile birlikte saldırı hazırlığındayken SİHA'larla vuruldu.

* Yeşil listede aranan “Serdar” kod adlı Serkan Tan, Şırnak Beytüşşebap'ta saklandığı bölgede öldürüldü. Tan’ın PKK'nın sözde Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu olduğu belirtildi.

* Gri listede aranan teröristler 'Mervan' kod adlı Yunus Dalgın Tunceli Nazımiye'de; 10 ayrı suçtan aranma kaydı olan sözde "Amed eyaleti özel güç sorumlusu" 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen de Diyarbakır Lice'de öldürüldü.

* Dağ kadrosunun yanı sıra örgütün şehirdeki gençlik yapılanmasına da operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 110 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 30'u tutuklandı.

Kırmızı listedeki ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır, Sarıtaş yaylasında öldürüldü.

Eren’in katili öldürüldü

Trabzon Maçka’da geçtiğimiz yıl şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün intikamı da alındı. Kırmızı listede aranan PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır, 15 Temmuz 2018’de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Gümüşhane Kürtün’e bağlı Üçtaş Köyü Sarıtaş yaylası kırsalında sağlanan sıcak temas sonrası ‘Kobra’ tipi zırhlı araçtan açılan ilk ateşle 2 PKK’lı öldürüldü. Etkisiz hale getirilen PKK’lıların Mehmet Yakışır ile ‘Rodi’ kod adlı Levent Dayan olduğu belirlendi.

10 YIL BÜTÜN SALDIRILARI O YÖNETTİ

Kırmızı listede 1 milyon TL ödülle aranan PKK’lı Mehmet Yakışır’ın, bölgede son 10 yılda yaşanan tüm eylemlerin emrini veren terörist olduğu tespit edildi. 2009 yılında Diyarbakır Lice’de zırhlı askeri araca 100 kilo patlayıcı ile saldırı düzenleyip 9 askeri şehit eden PKK’lı teröristlerin başında yer aldığı istihbarat raporlarına giren Yakışır, son olarak Giresun’un Güce ilçesinde Uzman Çavuş Ali Cevizci’yi şehit etmişti.

(Yeni Şafak)