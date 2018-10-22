0553 313 94 23

PKK'nın zorla silah altına aldığı bir çocuk daha öldü

YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 17 yaşındaki Yasemin, DEAŞ'la çatışırken öldü.

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:14
PKK'nın zorla silah altına aldığı bir çocuk daha öldü

Terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 17 yaşındaki Yasemin Arif'in Deyrizor'daki çatışmalarda öldüğü öğrenildi.

Terör örgütü, sosyal medya hesaplarında 17 yaşındaki Yasemin Arif'in, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinin Hecin ilçesinde DEAŞ'la girilen çatışmalarda öldüğünü duyurdu.

Örgütün, Yasemin'i 2015 yılında zorla silah altına aldığı ve 3 yıldır savaştırdığı öğrenildi.

- Zorla silah altına alma uygulaması sürüyor

AA muhabirinin güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre YPG/PKK, Haseki ilinde iki hafta önce 14 yaşındaki Selime'yi de zorla silah altına altı.

Selime'den henüz haber alınamadı.

YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'nda aldığı büyük darbe sonrasında "çocuk savaşçı" uygulamasını sıkılaştırmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 7 Mart'taki raporunda YPG/PKK'nın savaştırdığı çocukları fotoğraflarla gündeme getirmişti. Terör örgütünün saldırılarda kullandığı birçok "çocuk savaşçı"nın hayatını kaybettiği bilgisine de yer verilmişti.

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üstlerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartlarında da YPG/PKK'nın çocuklara verdiği silah eğitimleri ortaya konmuştu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 18:14
  1. PKK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İpler iyice gerilecek! Rus askerleri harekete geçti
    1. İpler iyice gerilecek! Rus askerleri..
    2. Yunan liseliler Eğitim Bakanlığı'nı..
    3. Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
    4. Yüksek tansiyon sara nöbetleri..
    5. Çıplak ayakla yürüyün
    6. Anadolu'dan gelen sağlık: Işgın'ın..
    7. Çorapla asla uyumayın! Neden mi?
    8. Köpeği demir sopayla döven caniye 3..
    9. Fırında yoğurt nasıl yapılır?
    10. 'Çöl Davosu'nu bu kez hackerlar vurdu!..
    11. Yer elmasının faydaları saymakla..
    12. Belçika medyası: Cemal Kaşıkçı..
    13. Muğla'da orman yangını çıktı
    14. Ev yapımı salep nasıl yapılır?
    15. Ek gıdaya geçildiğinde...
    16. Bolu'da bıçakladığı arkadaşını sağlık..
    17. Adnan Oktar operasyonunda kritik isim..
    18. Melisa çayı kabızlığa çare
    19. Trabzonspor'da kritik randevu
    20. Bebeğini denize atan anneye müebbet..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur