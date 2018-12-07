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PKK'nın üst düzey yöneticilerine kırmızı bülten

Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı davasında, PKK'nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 12 firari sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama ve yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkarılması hususunda işlem yapılmasına karar verildi- Mahkeme heyeti tutuklu 8 sanığın tahliye taleplerini reddetti

07 Aralık 2018 Cuma 17:19
PKK'nın üst düzey yöneticilerine kırmızı bülten

İSTANBUL (AA) - Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada, PKK'nın üst düzey yöneticileri Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı düzenlenmesine ve yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkarılması hususunda işlem yapılmasına karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 5 tutuklu sanık ile avukatları ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Duruşmada dinlenen tanıklar sanıkları tanımadıklarını ve bilgilerinin bulunmadığını belirtti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi. Söz alan tutuklu sanık ve avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Nur Pala, Eyüp Sever, Murat Bal, Hasan Turan, Ahmet Erdem, Abdulsittar Balsak, Gülşen Bahadır ve Gamze Zere Karadağ'ın bu hallerinin devamına karar verdi.

Aralarında PKK'nın üst düzey yöneticileri Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın da bulunduğu firari yakalamalı 12 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar veren mahkeme heyeti, bu sanıklar hakkında ayrı ayrı tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkarılmasına ve bu hususta işlem yapılmasına hükmetti.

Heyet eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.


- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 7 Haziran 2016'da Fatih Şehzadebaşı Caddesi Vezneciler otobüs durağı istikametinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait iki midibüse yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, saldırıda yaşamını yitiren 6'sı polis 12 kişi "maktul", 12 kişi "mağdur", aralarında polis memurlarının da bulunduğu 156 kişi de "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, haklarında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK elebaşıları Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ile Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran, Elif Yıldırım'ın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs etme", "olası kastla bombalama suretiyle öldürme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "olası kastla basit yaralama", "olası kastla yaralama", "olası kastla kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama", "zincirleme şekilde mala zarar verme" ve "silahlı terör örgütünün yöneticiliğini yapma" suçlarından yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet, altışar kez müebbet ve değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

İddianamede 5'i yakalamalı, 8'i tutuklu, 1'i serbest toplam 12 sanığın da benzer suçlardan değişik oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:19
  1. Cemil Bayık
  2. Duran Kalkan
  3. Murat Karayılan
  4. terör saldırısı

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