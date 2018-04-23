PKK'nın tuzağı boşa çıkarıldı!
Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü infilak ettirildi.23 Nisan 2018 Pazartesi 13:14
Eruh'a bağlı Görendoruk köyü yolunda arama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, terör örgütü PKK mensuplarınca yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit etti.
Olay yerine sevk edilen bomba imhasında uzman jandarma ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemi alınarak, köy yolu ulaşıma kapatıldı.
Alınan önlemlerin ardından el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.
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