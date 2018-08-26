Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Irak'tan Şenoba bölgesine gelen 2 teröristin, Şırnak-Uludere ilçesinde, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığınca silahlarıyla sağ ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Ele geçirilen teröristlerden birinin sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi 'Mazlum Goyi' kod adlı Mazlum Kaçan, diğerinin ise 'Kahraman' kod adlı Lezgin Yarar olduğu belirlenmiștir. Teröristlerle bir dragunov (kanas) marka silah, bir M16 ve bir telsiz ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Şenoba beldesi Çukuryayla mevkisinde Irak sınırından ülkeye giriş yapılacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 PKK'lı terörist, 1 uzun namlulu silah ve 1 M16 silahı ile yakalandı.

"Mazlum Goyi" kod adlı Mazlum Kaçan ve "Kahraman" kod adlı Lezgin Yarar oldukları belirlenen teröristlerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı, Kuzey Irak’tan Şenoba bölgesine gelen 2 teröristin, Şırnak'ın Uludere ilçesinde yakalandığını duyurdu. Yakalanan teröristlerden birinin sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi Mazlum Goyi kod adlı Mazlum Kaçan olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Irak’tan Şenoba bölgesine gelen 2 terörist, Şırnak-Uludere ilçesinde, Uludere İlçe Jandarma Komtanlığınca silahları ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen teröristlerden birinin sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi Mazlum Goyi kod adlı Mazlum Kaçan olduğu, diğerinin ise Kahraman kod adlı Lezgin Yarar isimli terörist olduğu belirlenmiştir. Teröristler ile birlikte 1 adet dragunov (kanas) marka silah, 1 adet m16 piyade tüfeği ve 1 adet telsiz ele geçirilmiştir” denildi.