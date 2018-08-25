MİT ve polisten ortak operasyon! PKK'nın sözde yöneticisi yakalandı
Terör örgütü PKK'nın Fransa'daki Demokratik Toplum Merkezi sözde yöneticilerinden Yılmaz A. Edirne Hamzabeyli sınır kapısında MİT ve polisin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:06
Terör örgütü PKK'nın Fransa Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK'nın, Marsilya'da kurulu Demokratik Toplum Merkezi sorumlularından olduğu ileri sürülen Yılmaz A'nın, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
KIRMIZI LİSTEDEKİ RAMAZAN A'NIN AĞABEYİ
Sınırda gözaltına alınan Yılmaz A. sağlık kontrolünün ardından ifade için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Bu arada, Yılmaz A'nın terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan Sertav kod adlı Ramazan A'nın ağabeyi olduğu öğrenildi.
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