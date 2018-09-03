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PKK'ya operasyon! Sözde yönetici İpsala Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'nın Marsilya Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddia edilen Cüneyt K isimli terörist, MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İpsala Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 09:43
PKK'ya operasyon! Sözde yönetici İpsala Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'nın Marsilya Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Cüneyt K, İpsala Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

SINIR KAPILARINDA ENSELENİYORLAR

Alınan bilgiye göre, MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Cüneyt K. sınırda gözaltına alındı.

Geçen hafta aynı merkezin sorumlularından Yılmaz Açıkyüz, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan çıkış yapacağı sırada göz altına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 09:43
  1. İpsala Sınır Kapısı
  2. PKK
  3. Marsilya Demokratik Toplum Merkezi
  4. MİT Edirne Bölge Başkanlığı
  5. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
  6. Yılmaz Açıkyüz
  7. Hamzabeyli Sınır Kapısı
  8. Cüneyt K.

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