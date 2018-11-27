PKK'nın sözde "İsveç sorumlusu"na 20 yıla kadar hapis istemi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda tutuklanan terör örgütü PKK/KCK'nın İsveç'teki sözde sorumlularından Hamit Biten hakkında 2 ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Merkez Kayapınar ilçesinde 23 Ekim'de, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak için Türkiye'ye geldiği ve örgütün üst yönetiminden aldığı talimatlarla İsveç'e gideceği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan Biten hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Biten hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve amacı hakkında detaylı bilgiye yer verilen iddianamede, örgütün yurt içinde çok sayıda saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

İddianamede, tutuklu sanık Biten'in yakalandığı sırada üzerinde çıkan dijital materyallere ilişkin tutulan raporda, terörist elebaşı Abdullah Öcalan ve silahlı terörist görüntüsü, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin 27 görüntü ile örgüte müzahir ses dosyalarının tespit edildiği anlatıldı.

- Terörist cenazesine katılmış

İddianamede, sanık Biten'in 2 yıl önce Suriye'nin Ayn-El Arap (Kobani) bölgesinde, PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile DEAŞ arasında yaşanan çatışmalarda ölen terörist Serhat Özbekli'nin Yeniköy Mezarlığı'ndaki defin işlemine katıldığı bildirildi.

Cenazede terör örgütü PKK/KCK ve mensuplarını övücü mahiyette sözde örgütsel marş söylendiği, cenazenin terör örgütünü simgeleyen bez parçasına sarıldığı kaydedilen iddianamede, Biten'in örgüt propagandasına dönüşen teröristin cenazesinde yer aldığı vurgulandı.

İddianamede, İsveç ve Diyarbakır'da çeşitli tarihlerde 15 ayrı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasının yapıldığı, örgütün çağrıları ve amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere Biten'in katıldığı, teröristleri ve örgütü destekler nitelikte açıklamalarda bulunduğu bildirildi.

İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelinin hiyerarşik yapısına dahil olarak silahlı terör örgütünde faaliyet yürütmek suretiyle üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği, katıldığı eylem ve etkinliklerde, terör örgütünün, cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ve teşvik edecek şekilde propaganda yaptığına ilişkin delil elde edilmiştir. Biten tarafından yapılan paylaşımların şiddete çağrı niteliğinde olduğu, ülkemizde yaklaşık 40 yıldır süregelen terör faaliyetleri dikkate alındığında, mevcut dosya kapsamında yakın tehlike kriterinin de oluştuğu tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır."

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Hamit Biten hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Biten'in İsveç'te faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK'nın müzahir oluşumlarında yönetici pozisyonda bulunduğu tespit edilmiş, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.



