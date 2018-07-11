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PKK'nın sözde cephe sorumlusu yakalandı

Beytüşşebap'ta yaralı olarak etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, örgütün sözde Kelmehmetler cephesi birim sorumlusu "Mehmet Goyi" kod adlı Kadri Bayram olduğu belirlendi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:12
PKK'nın sözde cephe sorumlusu yakalandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaralı olarak etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde Kelmehmetler cephesi birim sorumlusu "Mehmet Goyi" kod adlı Kadri Bayram olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Kovankaya köyü kırsalında, saldırı hazırlığında olduğu İHA ile tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

Operasyonun ardından bölgede yapılan aramada 2 terörist ölü, 1 terörist yaralı ele geçirildi.

Yaralı teröristin örgütün sözde Kelmehmetler cephesi birim sorumlusu "Mehmet Goyi" kod adlı Kadri Bayram olduğu belirlendi.

Bölgede teröristlere ait M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof, el yapımı patlayıcı, 2 küçük tüp, 2 sırt çantası ve çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:12
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