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PKK'nın siyasi parti oyunu

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan A.A, örgütün şehirlerdeki faaliyetleri hakkında önemli bilgiler verdi.

22 Nisan 2018 Pazar 11:52
PKK'nın siyasi parti oyunu

İstanbul'da yakalanarak soruşturmanın yürütüldüğü Çanakkale'ye gönderilen terör örgütü PKK üyesi A.A, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği bilgilerle örgütün deşifresine yardımcı olduğu için adli kontrolle serbest bırakıldı. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan T.A. hakkındaki beyanları dolayısıyla ifadesi buraya da gönderilen A.A, örgütün siyasi partiler aracılığıyla şehirlerde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. 

SÖZDE SİYASET AKADEMİSİ

A.A, terör örgütü PKK'nın, şehir yapılanmasına "siyaset akademisi" adı altında örgütsel eğitimler verdiğini belirtti.Siyaset akademilerinde ideolojik eğitimler verildiğine dikkati çeken A.A, "Abdullah Öcalan hakkında eğitimler veriliyordu. Eğitim alanlar, Hakkari'de yerel halktan oluşan, çoğunluğu HDP ve DBP yöneticilerinden oluşan bir gruptu. Eğitimlerin amacı tamamen örgütseldir. Örgüt derken PKK'yı kastediyorum. Hakkari'de, Şırnak'ta, Van'da her yerde bu eğitimler yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

TAMAMEN ÖRGÜTSEL İÇERİK VERİLİYORDU

Kendisinin de sözde "kadın akademisi"nde yer aldığını itiraf eden A.A, şunları kaydetti:

"Siyaset akademisinden kastım, legal görünümlü olan fakat içerik olarak tamamen örgütsel içerik veren kurumdur. Bahsettiğim kurum PKK'nın bir kurumudur. Siyaset akademisinde hem eğitim verdim hem de örgütlenme faaliyetleri içerisinde yer aldım. Siyaset akademisi il ve ilçe teşkilatlarına bağlı faaliyetler yürütür, birer günlük, birer aylık eğitim faaliyetleri, planlar. Bana verilen bölgelerde bu faaliyetleri yürüttüm."

BELEDİYELERDEN PARA TOPLANIYORDU

A.A, eğitimlerin asıl amacının mahallelerde PKK örgütlenmelerini sağlamak olduğunu vurgulayarak, yapılanmanın "inşa ve akademi" olmak üzere 2 alandan oluştuğunu bildirdi.

PKK mensuplarına "örgütsel psikoloji aşılama ve nasıl hareket edilmesi gerektiği" konularında eğitim verildiğini anlatan A.A, "KCK sistematiğindeki bütün kadrolar bu sistemi hayata geçirmek için örgütlenip, faaliyet sürdürmektedir. Örgütlenmelerini legal zırh altında yapabilmek için hemen hemen bütün kadro örgüt mensupları, HDP ve DBP parti meclisi üyesi zırhına büründürüldü. Normalde yaptıkları illegal faaliyetler, partiler aracılığıyla legal olarak yapılmaktadır." şeklindeki bilgileri verdi.

Akademide "ekonomi/mali komite" yer aldığını belirten A.A, bu birimin eğitimler için gerekli olan barınma, yeme içme gibi ihtiyaçları, yerelden ve belediyelerden para toplayarak karşıladığını ifade etti.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 11:52
  1. Şırnak
  2. Van
  3. İstanbul
  4. Hakkari
  5. Gaziantep
  6. Çanakkale
  7. pkk
  8. isyaewt akademisi
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