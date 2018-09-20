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PKK'nın sinsi yöntemine darbe! Görülmemek için kamuflajlı şemsiye kullanmışlar

Mersin'de bir firmaya ait depoya düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülenmeyi engellemek amacıyla kullandığı kamuflaj desenli bin 985 şemsiye ele geçirildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 13:23
PKK'nın sinsi yöntemine darbe! Görülmemek için kamuflajlı şemsiye kullanmışlar

İstihbarat birimleri, yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda teröristlerin İHA'lar tarafından görüntülerinin alınmasını önlemek amacıyla kullandığı kamuflajlı şemsiyelerin Mersin'de bir firma tarafından Çin'den ithal edildiğini belirledi.

Bunun üzerine söz konusu firmaya ait merkez Akdeniz ilçesindeki depoya operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kamuflaj desenli bin 985 şemsiye ele geçirdi.

Şemsiyeleri Çin'den ithal ettiği tespit edilen firma yetkilileri hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 13:23
  1. Mersin
  2. PKK
  3. şemsiye

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