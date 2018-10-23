PKK'nın silah üretim tesisi ele geçirildi! "Uçak yapmaya bile çalışmışlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ'tan temizlenen yerlerde terör örgütü PKK'nın bomba üretim tesislerinin ele geçirildiğini, basit de olsa atölye ve fabrikalar kurulduğunu açıkladı.

Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği’nin toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle konuştu:

"Uçak yapmaya bile çalışmışlar"

"Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ'tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar

Ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2 bin 500-3 bin metre yükseklikte, bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor."