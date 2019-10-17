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PKK'nın Rasulayn'daki en büyük cephaneliği ele geçirildi!

TSK ve SMO tarafından teröristlerden arındırılan Rasulayn'da, hainlere ait en büyük silah deposu bulundu, arama tarama çalışmalarında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:33
PKK'nın Rasulayn'daki en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn'da teröristlere yönelik devam eden operasyonlarda ilçedeki en büyük silah deposu bulunarak, arama tarama çalışmaları sırasında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününde sürüyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Rasulayn'daki en büyük cephanelik ele geçirildi

Rasulayn ilçesinde terörden kurtarılan köylerde süren arama tarama çalışmaları sırasında çok sayıda mermi ve roketten oluşan mühimmat ele geçirdi.

Öte yandan, Rasulayn'ın güneyinde, M 4 otoyolu üzerinde örgütün cephanelik olarak kullandığı büyük bir silah deposu da bulundu.

Depoda 100'den fazla uzun menzilli roket, antitank füzeleri, havan mermileri, Doçka mermileri, sandıklar içerisinde binlerce uçak savar mermisi ve 300 adet mayın tarama cihazı da ele geçirildi.

9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 15:33
  1. Şanlıurfa
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. PKK

YORUM YAZ

  • TayfurTayfur21 dk önce
    Şaka yapmayın bumu cephane
  • Ali kaptanAli kaptan23 dk önce
    Ne büyük cephanelikmiş. Vay 
  • HucuratHucurat46 dk önce
    İnşallah bir gün bu yılan kefereler, silahı veren yılan kefereleri kendi verdikleri silahla sokarlar.
  • osmanlı torunuosmanlı torunu58 dk önce
    çok güzel amerika böylece daha çok zarar edecek
  • meşemeşe1 sa önce
    BUSİLAH VEMERMİLERHANGİÜLKEYE AİTTİRONU DA ACIKLARSANIZ İYİOLUR, ,,TEŞEKÜR EDERİM.
  • ŞüpeciŞüpeci1 sa önce
    Bizde rampaları varsaAlın onlara ateşleyip gönderinAcı vermek istediğiniz insanlardan önce siz bi tadın diye...Hoşlarına giderse paket paket uçurun üzerlerineAbdnin onlara yaptığı bize yarasın

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