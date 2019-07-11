PKK'nın olası katliamı önlendi! 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi Hakkari'de emniyet ekipleri tarafından yürütülen arama faaliyeti sırasında PKK'ya ait 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 20'şer kilogramlık 3 patlayıcı Bu kapsamda, dün Şemdinli ilçesi Tütünlü Köyü Kelek Tepe mevkisinde yürütülen arama faaliyeti sırasında, telsiz düzenekli (uzaktan kumandalı) 20'şer kilogramlık 3 el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, olay yerinde imha edildi.

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