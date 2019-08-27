PKK'nın ödülle aranan kritik ismi etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, 25 Ağustos'ta terör örgütü PKK'ya yönelik Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristlerden birinin gri listede yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan sözde eyalet sorumlusu Ekrem Aksoy olduğunu açıkladı.

Siirt'te yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 300 bin TL ödülle gri listede yer alan Ekrem Aksoy olduğu açıklandı. Sözde eyalet sorumlusu İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019 tarihinde Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan sözde Garzan eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu Dijvar Sason kod adlı Ekrem Aksoy olduğu tespit edilmiştir."

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