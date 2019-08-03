PKK’nın Norveç Sorumlusu’na Bursa’da ortak operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, PKK-KCK’nın Avrupa örgütsel organizasyonlarından sorumlu Norveç Temsilcisi M.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, PKK-KCK’nın Avrupa örgütsel organizasyonlarından sorumlu Norveç Temsilcisi M.S.’yi ortak operasyonla Bursa’da yakaladı. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen terör örgütü üyesi tutuklandı.

PKK/KCK’nın Avrupa’daki faaliyetlerini organize eden ve takip edilen M.S.’nin Bursa’daki akrabalarını ziyarete geldiği belirlendi. Teknik ve fiziki takip yapılan M.S. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla Bursa’da gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki örgüt faaliyetlerini organize ettiği belirlenen M.S. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.