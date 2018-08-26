MİT PKK’nın sözde Marsilya sorumlusunu paketledi
Bölücü terör örgütü PKK’nın, Fransa’nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi sorumlularından olan Yılmaz Açıkyüz, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda enselendi. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan Açıkyüz’ün yaklaşık 1 ay önce havayolu ile Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.26 Ağustos 2018 Pazar 08:03
MİT’in takibe aldığı Açıkyüz’ün kamufle olmak için PKK bağlantısı olmayan 3 kişiyle birlikte bir otomobille Edirne Hamzabeyli’den Bulgaristan’a geçeceği tespit edildi.
(Ramazan Açıkyüz)
KARDEŞİ KIRMIZI LİSTEDE
MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ortak operasyon düzenleyerek Açıkyüz’ü sınırda gözaltına aldı. Yılmaz Açıkyüz’ün Türkiye’ye gelme sebebini araştıran MİT, teröristin görüştüğü isimleri de takibe aldı. Hakim karşısına çıkartılan Yılmaz A. tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine konuldu. Açıkyüz’ün, kırmızı listedeki ‘Sertav’ kod adlı Ramazan Açıkyüz’ün ağabeyi olduğu öğrenildi.
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