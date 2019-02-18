0553 313 94 23

PKK’nın 'İngiliz Lordlar’ından Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler!

Avrupa’da adeta terör örgütlerinin karargâhına dönen parlamentolara İngiltere de eklendi. İngiliz Parlamentosu’nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası, teröristbaşı Öcalan’ın direktiflerinin tartışıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:08
PKK’nın 'İngiliz Lordlar’ından Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler!

Teröristbaşına ait resimlerin asıldığı salonda Suriye PKK’sı PYD’nin elebaşılarından İlham Ahmed ile HDP milletvekili Hişyar Özsoy boy gösterdi. Açılış konuşmasını ‘ev sahibi’ Lord Maurice Glasman’ın yaptığı teröre destek etkinliğinde HDP’li Özsoy, ‘sayın’ diyerek övdüğü Öcalan’a methiyeler düzdü. Özsoy, Türkiye’yi şikayet etmeyi de unutmadı: “Gazeteci ve politikacılar hapishanelerde. Ayrıca, son yıllarda çok sayıda Kürt kendi yakılıp yıkıldı. Bizler HDP olarak direnişimizi sürdürüyoruz!”

İç savaş 'fırsat'mış!

Bir süre önce Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘ayaküstü vaatler alan’ elebaşı İlham Ahmed ise Londra’daki konuşmasında, 1 milyonun üzerinde insanın öldüğü Suriye iç savaşının kendileri için ‘fırsat’ olduğunu söyledi. Ahmed, “2011’de ortaya çıkan şansı Kürtler iyi değerlendirdi. Ancak bu düşüncenin mimarı Sayın Öcalan üzerinde büyük bir baskı var. Büyük bir tecrit altında” dedi. Konferansa katılan bazı Avrupalı bilim adamları ise hem Türkiye’yi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan küstah ifadeler kullanmaktan geri kalmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 07:07
  1. pkk
  2. terör örgütü
  3. PYD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz'de deprem! 6 kilometre derinlikte...
    1. Akdeniz'de deprem! 6 kilometre..
    2. Kafa kafaya facia kamerada.....
    3. Domaniç’te ev ve ahır yangını
    4. Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
    5. PKK’nın Lordlar’ı! Türkiye ve Erdoğan..
    6. Avusturya’da Müslümanlardan evsizlere..
    7. Fransa'da polis şiddetine 140 adli..
    8. Peribacaları yakınındaki yapıların..
    9. Suriye sınırına komando sevkiyatı..
    10. Lüks aracıyla kaza yaptı,..
    11. Mavi bereliler Hakurk'ta terörist..
    12. "FETÖ'cü hainlerin ensesindeyiz"
    13. Fransa'nın 'sarı yelekliler' çıkmazı
    14. Sağcı Avrupa Parlamentosu üyeleri..
    15. Trafikte maganda dehşeti!..
    16. Dünyaya duyurdu! Diplomatik..
    17. PKK’nın Lordlar’ı! Türkiye ve Erdoğan..
    18. Yunanistan'da deprem!
    19. Yargıtay'dan süresiz nafakaya eleştiri
    20. Madende ‘altın’ teklif
    21. Emniyet Genel Müdürü açıkladı! "100'ün..
    22. Çin'de okul kantinlerindeki gıdalarda..
    23. Öldürdü, kaçtı, atlattı... Böyle..
    24. Rus silah devinden bir ilk
    25. D-100'de can pazarı!
    26. Başkent sokaklarında şehir magandaları..
    27. Libya'da kaçırılan 14 Tunuslu işçi..
    28. Sağcı AP üyeleri Venezuela'ya alınmadı
    29. İsrail askerlerinin Gazze'de..
    30. Bolton'dan Kolombiya Devlet Başkanı..
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar