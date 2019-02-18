PKK’nın 'İngiliz Lordlar’ından Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler!

Teröristbaşına ait resimlerin asıldığı salonda Suriye PKK’sı PYD’nin elebaşılarından İlham Ahmed ile HDP milletvekili Hişyar Özsoy boy gösterdi. Açılış konuşmasını ‘ev sahibi’ Lord Maurice Glasman’ın yaptığı teröre destek etkinliğinde HDP’li Özsoy, ‘sayın’ diyerek övdüğü Öcalan’a methiyeler düzdü. Özsoy, Türkiye’yi şikayet etmeyi de unutmadı: “Gazeteci ve politikacılar hapishanelerde. Ayrıca, son yıllarda çok sayıda Kürt kendi yakılıp yıkıldı. Bizler HDP olarak direnişimizi sürdürüyoruz!”

İç savaş 'fırsat'mış!

Bir süre önce Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘ayaküstü vaatler alan’ elebaşı İlham Ahmed ise Londra’daki konuşmasında, 1 milyonun üzerinde insanın öldüğü Suriye iç savaşının kendileri için ‘fırsat’ olduğunu söyledi. Ahmed, “2011’de ortaya çıkan şansı Kürtler iyi değerlendirdi. Ancak bu düşüncenin mimarı Sayın Öcalan üzerinde büyük bir baskı var. Büyük bir tecrit altında” dedi. Konferansa katılan bazı Avrupalı bilim adamları ise hem Türkiye’yi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan küstah ifadeler kullanmaktan geri kalmadı.