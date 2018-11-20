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Bingöl'de PKK'nın kullandığı 6 odalı sığınak imha edildi

Bingöl'de merkez ve Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'nın kullandığı 6 odalı sığınak imha edildi

20 Kasım 2018 Salı 15:43
Bingöl'de PKK'nın kullandığı 6 odalı sığınak imha edildi

Bigöl'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda, teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak bulundu, çok sayıda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınağın imha edildiği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bingöl merkez ve Genç ilçesi kırsalında dün terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak ortaya çıkarıldı, çok sayıda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Açıklamada, sığınağın imha edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"19 Kasım 2018'de Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçesi kırsalında icra edilen operasyon kapsamında; 6 odalı sığınak, 19 adet el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış pil bloğu, 10 adet dolu büyük tüp, 1 adet dolu küçük tüp, 3 adet akü, 485 adet çeşitli ebatlarda pil, 6 adet güneş panali, 6 adet 15x20 ebatlarında branda, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."



Genç ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"19 Kasım 2018'de Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyon kapsamında; 8 adet kablolu çip ucunda 2 parça C-4 patlayıcı, 3 adet hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet bidon içerisinde patlayıcı olduğu değerlendirilen 1 kilo madde, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet 12'li havai fişek, 24 adet el yapımı patlayıcı düzeneği için sarılı pil bloğu kablosu, 3 parça fitil, 750 metre el yapımı patlayıcı düzeneği için kablo, 59 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere koli bandı, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:43
  1. Bingöl
  2. PKK Operasyonu
  3. Terörle Mücadele

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