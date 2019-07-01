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"PKK'nın komşularımızı tehdit etmek için topraklarımızı üs olarak kullanmasını istemiyoruz"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümet Sözcüsü:- "PKK'nın komşularımızı tehdit etmek için topraklarımızı bir üs olarak kullanmasını istemiyoruz. Bu tür gruplar IKBY'deki tüm taraflar için endişe kaynağı"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:42
"PKK'nın komşularımızı tehdit etmek için topraklarımızı üs olarak kullanmasını istemiyoruz"

ERBİL (AA) - MAZIN BAQAL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nın IKBY'deki taraflar için endişe kaynağı olduğunu belirterek, "PKK'nın komşularımızı tehdit etmek için topraklarımızı bir üs olarak kullanmasını istemiyoruz." dedi.

Dizayi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak sınırlarında yuvalanan PKK'ya karşı rahatsızlığını dile getirdi.

Terör örgütünün farklı isimler altında eylemlerini örtbas etmeye çalıştığının altını çizen Dizayi, "PKK'nın komşularımızı tehdit etmek için topraklarımızı bir üs olarak kullanmasını istemiyoruz. Bu tür gruplar IKBY'deki tüm taraflar için endişe kaynağı." dedi.

Hükümet Sözcüsü Dizayi, terör örgütü PKK'nın komşu ülkelerle birlikte IKBY'nin güvenlik ve istikrarını tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, örgütün bölgedeki çatışma ortamının nedeni olduğunu ifade etti.

Örgütün bölgedeki nüfuzuna da değinen Dizayi, "Bu tür grupların varlığı bölgenin ve vatandaşların zarar görmesine neden oluyor ve sınır bölgelerinde bulunan çok sayıda köyün imarı önünde engel olduğunu" söyledi.

- "Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi çok verimli oldu"

Dizayi, bir süre önce IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye'ye yaptığı ziyareti esnasında Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi çok verimli oldu. Sadece siyasi alanda değil, Irak ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticari hacminin artırılması anlamında çok önemli görüşmeydi."

Dün Erbil'de düzenlenen 1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dizayi, bu tür programları Türkiye'de de düzenlenmeyi arzuladıklarını ve bunun kültürel, spor ve sanat alanındaki iş birliğinin artmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.

- IKBY hükümet kabinesinin oluşturulması

Dizayi, IKBY'de 12 Haziran'da bölgesel Başkan Neçirvan Barzani'nin hükümet kurmakla görevlendirdiği Mesrur Barzani'nin kabineyi oluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, verilen bir ay süre bitmeden hükümet kabinesinin ilan edilebileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:42
  1. IKBY
  2. PKK
  3. Sefin Dizayi

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