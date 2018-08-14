PKK’nın kirli Afrin pazarlığı!

Esed rejimi ve PKK temsilcileri Suriye'nin başkenti Şam'da Afrin pazarlığı yaptı. PKK'lı İlham Ahmed, Suriye İstihbaratı El Muhaberat Şefi Ali Memlûk ve Esed'in generali Cemil Hasan'ın, Şam'daki Four Seasons Oteli'nde yaptığı görüşmede terör örgütü PKK, İdlib'e yönelik rejim saldırısına 6 bin teröristle destek verme tahaahüdünde bulundu. Terör örgütünün Baas rejiminden talebi ise Afrin'in yeniden PKK'ya verilmesi oldu.

Rejim ile PKK'nin görüşmesini değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'yla yapılan anlaşmanın Suriye'yi daha çok böleceğini belirterek Esed'nin bir an önce Sünni Araplarla barışması gerektiğini belirtti. Suriye için en büyük meselenin İdlib olmadığını söyleyen Ağar bölge için en büyük tehlike PKK'dır dedi.

PKK İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Suriye’de Esed rejimi arasından bir pazarlık yapıldı ama bu pazarlıktan bir sonuç çıkmadı. PKK Esed’e İdlib için 6 bin terörist önerdi karşılığında ise Afrin’i istedi. Bölgedeki bazı kaynaklara göre bunun üzerine rejim PKK’lıları kovdu. PKK muhtemelen rejimden şu safhada arzu ettiği sonucu alamadı. Ama ilerleyen safhalarda ne olur göreceğiz.

EN BÜYÜK MESELE İDLİB DEĞİL PKK

Adı federasyon, konfederasyon, yerinden yönetim ne olursa olsun Suriye rejimi şunun farkında PKK’yla girilecek bir işbirliği Suriye’yi daha çok bölecek. Ama diğer taraftan da rejimin açmazları var.

Esed bir şekilde İran ve Rusya’nın desteğiyle ayakta duruyor. Karşısında da PKK’yı himaye eden bir ABD var. Bu denklemin içinde rejim Rusya ve İran’ın kendisine verdiği fiziki gücü kullanarak mücadele etmeye devam ediyor. Bu mücadele İdlib bölgesinde yoğunlaşmış gibi gözüküyor ama ben rejim açısından en büyük meselenin İdlib olduğunu düşünmüyorum. Bence rejim açısından da en büyük mesele PKK’dır. Olası bir siyasi çözüm masasına oturulduğunda PKK’nın Suriye tarafından kabul edilmesi Suriye’yi çok daha parçalı bir yapıya dönüştürür.

Böyle bir durumun olduğunda bölgedeki Sünni Araplar da kendilerine çok büyük bir pay isteyeceklerdir. Çünkü bölgedeki en büyük demografik oran Sünni Araplara aittir. Suriye’nin üniter yapası çok büyük önem taşıyor.

ZORUNLU HALE GETİRİYOR

Şartlar bir şekilde rejimin Sünni Araplarla işbirliği yapmasını ve onlarla çözüm üretmesini zorunlu hale getiriyor. Ama rejim şuan bu çözümden çok uzakta. Rejim Suriye’nin üniter yapısından yana ise ise Suriye’nin asli unsuru olan ve demografik olarak bölgede en büyük paya sahip olan Sünni tapanlı kendi insanıyla barışması gerekiyor. Bu aynı zamanda mezhebi bir barış demektir. Ama dediğim gibi şuan için bundan çok uzak bir noktadalar.

PKK EN ÇOK BU MEZHEP AYRIMCILIĞINI KULLANIYOR

PKK en çok bu mezhep ayrımcılığını kullanıyor. Irak’ta da bu oldu. Sünni Araplarla Şii Araplar arasındaki bir kavga oradaki ayrıcılıkçı Kürtlere yaradı. Suriye’de aynısını yaptılar. PKK Suriye’deki rejim için çözüm değil ölümdür.