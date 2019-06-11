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PKK'nın katlettiği yol yapım işçileri toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi, Van'da defnedildi

11 Haziran 2019 Salı 14:08
PKK'nın katlettiği yol yapım işçileri toprağa verildi

VAN (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi, memleketleri Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verildi.

Yüksekova'da Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden işçilerden Abdurrahman Bilici (57) ve amcasının oğlu Mehmet Sait Bilici'nin (29) cenazesi, yakınları tarafından Erciş ilçesindeki Merkez Kara Yusuf Paşa Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından cenazeler, ambulansa taşındı.

Tekbir getiren vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Vatan sana canım veda" sloganları attı.

Seyyid Muhammed Kabristanlığı'na getirilen iki işçinin cenazesi, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

İşçilerden Abdurrahman Bilici'nin 9, Mehmet Sait Bilici'nin de 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine işçilerin aileleri, Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Acar, Alay Komutanı Albay Kamil Tumba ve kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:08
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