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Gündem PKK'nın katlettiği kadınlara 'üç maymun' olan İşçi Partililer 'kadın hakkı' üzerinden Taliban'ı hedef aldı
Gündem

PKK'nın katlettiği kadınlara 'üç maymun' olan İşçi Partililer 'kadın hakkı' üzerinden Taliban'ı hedef aldı

Türkiye İşçi Partili Kadınlar, Afganistan'da 20 yıllık ABD işgaline son veren ve dün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Taliban yönetimini hedef aldı. PKK'nın katlettiği Aybüke öğretmen ve nice şehit kadınlara karşı suspus olan sözde 'kadın hakları'nı savunan partililer, Afganistan'daki kadınlar için 'hak' arayışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 22:07:00 - 2021-10-15 22:20:37

 yeniakit.com.tr 

ABD’nin Ekim 2001’de başlattığı Afganistan’daki 20 yıllık işgalinin sona ermesinin ardından Taliban, ülkede kontrolü ele geçirdi. Afganistan’da yeni hükümeti kuran Taliban, dünyaya ılımlı mesajlar vererek devletlerle barış halinde kalmak istediklerini belirtti.

Taliban heyetinden Türkiye'ye ziyaret

ABD ve AB’nin Taliban’la görüşmesinin ardından dün de Taliban heyeti Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Taliban heyeti Türkiye'de! İşte ziyarete ilişkin ilk kareler
Taliban heyeti Türkiye'de! İşte ziyarete ilişkin ilk kareler

Gündem

Taliban heyeti Türkiye'de! İşte ziyarete ilişkin ilk kareler

Çavuşoğlu: Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk.” ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partili Kadınlar, Taliban'ı hedef aldı

Afganistan’da 20 yıllık işgale ses çıkarmayan sözde emperyalizm karşıtı Türkiye İşçi Partili Kadınlar ise, ülkelerindeki işgale son veren Taliban yönetimine saldırdı.

Basın açıklaması düzenleyerek Taliban’ın Ankara ziyaretine karşı çıkan Türkiye İşçi Partili Kadınlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti iktidarını ve Diyanet'i eleştirdi.  Afganistan'da şeriat yönetiminin uygulanacağını hazmedemeyen güruh, Taliban yönetiminin olduğu Afganistan'daki kadınlar için akılları sıra 'avukatlığa' soyundu. 

PKK'nın katlettiği kadınlara susup Afgan kadınları 'savundular'

Terör örgütü PKK tarafından vahşice katledilen, Aybüke öğretmen ve birçok şehit kadınlar için dillerini yutan partililer, ‘Afganistan’da yüzlerce kadının katili’ diyerek Taliban’ı hedef aldı.

İşte Türkiye İşçi Partili Kadınlar'ın yaptığı basın açıklaması:

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