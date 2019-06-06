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PKK'nın katlettiği 16 kişinin yakınları bir bayramı daha hüzünle karşıladı

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcıyla gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı'nı hüzünlü geçiriyor - Katliamda iki kardeşini ve yakınlarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman:- "Bayramımız hüzünlü geçiyor. Bayramımız yetimleri, geriye kalanları teselli etmekle geçiyor. Tam bir dram bizim için. Bu onlardan ayrı yedinci bayramımız. Yedi bayram değil yüz yedi bayram da geçse bu acı günden güne tazeleniyor"- "Ben Kürt'üm diyen insanları buraya davet ediyorum. Gelsinler Kürtleri katletmenin nasıl olduğunu görsünler. Bunlar Kürt olsaydı, Kürtleri bu hale getirmezlerdi"

06 Haziran 2019 Perşembe 12:34
PKK'nın katlettiği 16 kişinin yakınları bir bayramı daha hüzünle karşıladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcıyla gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı'nı buruk karşıladı.

Terör örgütü PKK mensuplarının, 12 Mayıs 2016'da 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği katliamda hayatını kaybeden 16 kişinin acısı halen sürüyor. 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olan terör saldırısının gerçekleştiği mezrada aradan geçen 3 yıla rağmen hüzün hakim.

Gözü yaşlı aileler, yakınlarından ayrı yedinci bayramı karşıladı.

Saldırıda kardeşini ve akrabalarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının ilk gün gibi taze olduğunu, katliamı hiç unutmayacaklarını belirtti.

2016'da terör örgütü PKK'nın yaptığı katliamla tam manasıyla kendilerine cehennemi yaşattığını ifade eden Yaman, her bayram olduğu gibi bu bayramın da hüzünlü geçtiğini dile getirdi.

Yaman, "Bayramımız hüzünlü geçiyor. Bayramımız yetimleri, geriye kalanları teselli etmekle geçiyor. Tam bir dram bizim için. Bunu yaşamak ayrı bir şey. Köy, bayramın ilk günü çok kalabalıktı. Tıpkı ilk günkü gibi nasıl acı ve gözyaşı vardıysa, ilk gün de öyleydi. Bu onlardan ayrı yedinci bayramımız. Yedi bayram değil yüz yedi bayram da geçse bu acı günden güne tazeleniyor." diye konuştu.

Katliamı yapan terör örgütü PKK’ya tepki gösteren Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah onların belasını versin. Allah bin mislini onlara versin. Bizim günahımız yoktu. Eğer ki 'Ben Kürt'üm ve Kürtleri savunuyorum.' diyen bir insan, gelip de Kürtleri böyle katletmez. 'Ben Kürt'üm.' diyen insanları buraya davet ediyorum. Gelsinler Kürtleri katletmenin nasıl olduğunu görsünler. On beş metrelik bu alanda yan yana yatanları, ben Kürt'üm diyenler yaptı. Bunlar Kürt değiller. Bunlar Kürt olsaydı, Kürtleri bu hale getirmezlerdi."

- "Her bayramda yaramız yeniden tazeleniyor"

Terör örgütü PKK'nın katliamında babasını ve iki kardeşini yitiren Recep Yaman da terör örgütünü lanetlediklerini aktararak, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Yaman, "Her bayramda yaramız yeniden tazeleniyor. Her bayramda onları özlüyoruz. Onlarla beraber bayramda oturuyorduk, misafirlerimizi karşılıyorduk. Bir iş oldu mu beraber yapıyorduk, beraber geziyorduk. İçtiğimiz su aynıydı." ifadelerini kullandı.

- Dürümlü katliamı

PKK'lı teröristlerin 12 Mayıs 2016'da 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirmesi sonucu16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliam 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:34
  1. "PKK'nın Dürümlü Katliamı"
  2. Diyarbakır

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