0553 313 94 23

PKK'nın "Karadeniz oyunu" deşifre edildi: Karot makinesi kullanmışlar

Bölücü terör örgütü PKK’nın asfalt yollara bomba döşemek için “karot makinesi” kullandığı ortaya çıktı. Bitlis’te yakalanan terörist Mizgin K. hain örgütün uyguladığı yöntemi anlattı: Asfalt kesildikten sonra bomba yerleştiriliyor. Kesilen asfalt parçası bombanın üzerine koyulup ardından da zift eritilerek asfalta yama yapılmış havası veriliyor.

09 Eylül 2018 Pazar 08:15
PKK'nın "Karadeniz oyunu" deşifre edildi: Karot makinesi kullanmışlar

Bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye ve Irak’taki kamplarında el yapımı patlayıcı eğitimi alan teröristlerin İran üzerinden Karadeniz’e gönderildiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte, örgütün gerçekleştirmek istediği saldırı biçimleri de deşifre oldu. Örgütün sabotajcı adını verdiği ve güvenlik güçlerince Bitlis kırsalında yakalanan PKK'lı Mizgin K.'nın verdiği ifadeye göre terör örgütünün asfalt yollara nasıl bomba döşediği aydınlatıldı.

KAROT MAKİNESİ KULLANILDI

PKK’nın “karot makinası” olarak bilinen, beton ve asfalt delmede kullanılan gelişmiş bir makine kullanarak asfalt altına el yapımı patlayıcı (EYP) döşediği ortaya çıktı. Yakalanan PKK'lı terörist ifadesinde, asfalt kesildikten sonra bombayı yerleştirdiklerini, kesilen asfalt parçasının bombanın üzerine koyulup ardından da sabotajcı çakmağı ile ziftin eritilerek “asfalta yama yapılmış” süsü verdiklerini anlattı.

BOMBALAR GECE DÖŞENİYOR

Karot makinası kullanmaya başlayan terör örgütünün asfalt yolların ortasına kadar bomba döşediğini itiraf eden terörist Mizgin K., patlayıcıya bağlı bobin telinin de sabotajcı çakmağı ile eritilen ziftin altına gizlenerek yol kenarına kadar çekildiğini söyledi. Terörist, bütün düzeneklerin sabotajcı grupla gece yerleştirildiğini, gruptaki diğer teröristlerin de ana patlayıcının uzağında bekleyerek gözlem yaptığını itiraf etti.

Güvenlik güçlerinin karıştırma-köreltme cihazlarının etkili mesafesinin 300-350 metre olduğunu söyleyen terörist Mizgin K., ana patlayıcıdan itibaren en az 350 metre uzaklığa kablo düzeneği çekildiğini söyledi. ‘Jammer’lerden gelen sinyali geri çevirmek için alıcı telsiz anteninin önüne alüminyum folyo ile sarılmış çanak anten yerleştirdiklerini belirten terörist, bu düzenekleri 1 yıl önce kullanmaya başladıkları bilgisini verdi.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 08:15
  1. Bitlis
  2. pkk
  3. Karadeniz
  4. bomba

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu: Sadece ABD değil, bize saldıran kardeş Müslüman ülkeler de var
    1. Çavuşoğlu: Sadece ABD değil, bize..
    2. İkinci el otoda yeni dönem başlıyor
    3. Saldırı hazırlığındayken TSK..
    4. CHP'de koltuk kavgası! İhraç talep..
    5. 100 bin kişiye emeklilik yolu açılıyor
    6. PKK'nın Karadeniz oyunu deşifre edildi
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 ile uçacak!
    8. "Esed'in kazandığını sanmayın, Rusya..
    9. Akılalmaz rakam! 48 milyon TL..
    10. BAE'den İdlib'le ilgili şaşırtan çıkış!
    11. Erdoğan: Bir planımız daha var!
    12. Düğün takıları çalındı, olanlar oldu!
    13. Erdoğan: Putin'e söyledim, şaşırdı
    14. Günün âyet ve hadisi
    15. İslam karşıtı politikacıdan geri adım
    16. Galatasaray'ın golcü oyuncusu Eren..
    17. Alex de Souza’dan flaş Semih Şentürk..
    18. Ahmet Ağaoğlu: Mehmet Ekici olayı..
    19. İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin..
    20. Fransızlar resmen duyurdu!..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Kılıçdaroğlu'nu aratmadı! Gürsel Tekin'den İstanbul açıklaması
    Kılıçdaroğlu'nu aratmadı! Gürsel Tekin'den İstanbul açıklaması